-DUCHA_FAZENDA_CRISTALINA (1.3329103)\nO caminhoneiro e influencer Paulo Vitor Noronha viralizou ao mostrar uma fazenda, em Goiás, que conta com uma ducha automática na entrada para todos os veículos. Ele ficou surpreso com o sistema e relatou que o objetivo é eliminar “qualquer contaminação e garantir a qualidade do leite” que é produzido no local. (veja acima).\nA Fazenda Figueiredo, referência em sustentabilidade e produção de leite, tem utilizando uma ducha higiênica em uma das entradas para desinfectar veículos e evitar doenças em seu rebanho, em Cristalina, no entorno do Distrito Federal.\nO vídeo foi gravado na última sexta-feira (24) e publicado no domingo (26), rendendo quase 800 mil visualizações no perfil do influencer em um dia. Em uma página do Mato Grosso que republicou o vídeo, o número de pessoas curiosas com o sistema ultrapassou os 3,3 milhões.