-motorista_caminhoneiro.mp4 (1.3358174)\nUm caminhoneiro viralizou ao compartilhar sua rotina de "paciência e estratégia" para lidar com motoristas que trafegam pela GO-060, rodovia que liga Goiânia à região oeste do estado. O condutor do caminhão mostrou uma situação do trânsito próximo da capital, e chamou outros motoristas que também aparecem no vídeo de 'folgadin'.\nNa gravação, o caminhoneiro exibi a rodovia e diz: 'Agora vou mostrar para vocês como são os 'folgadin' aqui. Olha o tanto de folgadin que não sai da frente', disse o homem. Em outro momento do vídeo, ele complementa: 'Querem entrar para a esquerda, mas está na pista da direita. Esse vai tomar', e buzina para o carro.\nO POPULAR procurou a Polícia Militar (PM) responsável por este techo da rodovia, e até a finalização desta reportagem, não teve nenhum retorno.