-Vídeo (1.3423203)\nAs cores da Copa do Mundo tomaram conta de um dos espaços mais tradicionais da arte urbana em Goiânia. Em apenas cinco dias, os grafiteiros Lorrany Alves, conhecida como Looh, e Rafael Assis, o CHTS, transformaram o Beco da Rua 8, no Centro da capital, em uma obra de arte urbana de cerca de 350 metros quadrados, inspirada no futebol e na cultura brasileira (assista acima).\nAo POPULAR, Looh contou que o projeto nasceu a partir de um convite para revitalizar o local. "O projeto nasceu a partir de um convite do Bar Point, que nos chamou para transformar o Beco da Rua 8 em um grande painel artístico inspirado no clima da Copa do Mundo. O layout foi criado por mim", disse.\nApesar do planejamento, a execução exigiu adaptações. Logo no primeiro dia, a equipe percebeu que os métodos convencionais não seriam suficientes para cumprir o prazo. "Tínhamos apenas cinco dias para executar uma pintura de aproximadamente 350 metros quadrados. No primeiro dia percebemos que o prazo era muito mais apertado do que imaginávamos", relembrou.