Atleta está internado em estado grave após colidir com a traseira de uma carreta, em Ceres (Reprodução/Instagram Vinicius Cunha)\nUm jovem de 23 anos, identificado como Vinicius Ferreira Cunha, sofreu um grave acidente de moto em Ceres, na região central do estado, e está internado em estado grave. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (1º).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Bernardo Sayão, próximo ao Marcus Supermercado. Vinicius pilotava uma moto quando colidiu com a traseira de uma carreta estacionada na via.\nAo chegar ao local do acidente, os militares encontraram Vinicius Cunha inconsciente, com sinais de traumatismo cranioencefálico grave, hemorragia e escoriações diversas na região torácica e nos pés. O jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Ciência de Ceres (IMEC), onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.