-Vídeo curto (1.3385828)\nA cancela arrancada por um carro na Marginal Botafogo, na altura da Rua PL-4, continuou emitindo sinais sonoros e luminosos mesmo depois do incidente na tarde de sexta-feira (13), informou a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET). O equipamento, totens de monitoramento, havia sido acionado às 15h21 para bloquear o tráfego devido ao risco de alagamento, mas foi atingido cerca de 30 segundos após o fechamento total, quando um veículo sedã que rebocava uma carretinha avançou sobre a estrutura (veja vídeo acima).\nO POPULAR não localizou o motorista que avaçou sobre a cancela para se manifestar sobre o caso até a última atualziação desta reportagem.\nAntes do acionamento completo, o sistema emite alerta sonoro e luminoso para advertir os condutores sobre o fechamento iminente", reforçou a SET em nota (veja íntegra ao final desta reportagem).