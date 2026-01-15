A Prefeitura de Goiânia anunciou que começará na próxima semana a instalação da infraestrutura para receber os totens com as cancelas que servirão para fechar a Marginal Botafogo e a Rua 87, no Setor Sul, durante chuvas intensas na região que possam causar alagamentos. O prefeito Sandro Mabel (UB) vistoriou um equipamento de teste nesta quarta-feira (14) e diz que até o final de fevereiro os equipamentos deverão estar instalados.\nO totem de teste está instalado na empresa New Line, escolhida como fornecedora dos equipamentos. Inicialmente, na próxima semana, serão preparadas as bases para recebê-los, com rede wi-fi e energia. Além das cancelas, que vão fechar automaticamente quando o nível do Córrego Botafogo subir demais, os totens estarão equipados com câmeras, ligadas a uma central de monitoramento, além de alarmes e um painel de LED com informações sobre o clima e o trânsito.