As primeiras cancelas inteligentes instaladas em áreas com risco de alagamento começaram a funcionar neste domingo (8), em Goiânia. Os equipamentos, entregues pela prefeitura no Complexo Jamel Cecílio, integram câmeras, sensores e tecnologia de inteligência artificial para monitorar o trânsito, reconhecer placas e rostos e bloquear automaticamente a via durante emergências provocadas por chuvas intensas.\nO sistema integra totens de monitoramento que acompanham o fluxo de veículos e as condições da pista em tempo real. De acordo com o prefeito Sandro Mabel, os dispositivos têm funções que vão além do controle das cancelas e funcionam conectados a painéis de LED que avisam os motoristas sobre a situação do trânsito. O sistema também mantém comunicação direta com a central de monitoramento do município.