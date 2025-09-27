O prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou, nesta sexta-feira (26), que vai instalar cancelas automáticas na Marginal Botafogo e na Rua 87, considerados pontos críticos de inundações, para que as vias possam ser rapidamente fechadas durante dias de chuva intensa. A decisão, determinada em reunião junto ao gabinete de crise, ocorre após as vias ficarem alagadas durante o temporal registrado na última terça-feira (23) na capital. Conforme a Prefeitura, a aquisição segue para estudo técnico e levantamento de custos. Ainda não há estimativa de quando serão instaladas.\nRepresentantes da Defesa Civil municipal, da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que compõem o gabinete de crise, estiveram em reunião com Mabel na manhã desta sexta-feira para discutir medidas para mitigar os danos causados pelos temporais, especialmente com a aproximação do início do período chuvoso, em outubro. O encontro ocorreupor conta das fortes chuvas registradas nesta semana.