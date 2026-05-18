Imagem ilustrativa de candidatos de prova (Valter Campanato / Agência Brasil)\nUm candidato foi preso suspeito de tentar fraudar a prova do concurso para auditor fiscal da Receita Estadual da Secretaria da Economia do Estado de Goiás (Sefaz), realizada neste domingo (17), em Goiânia. Em nota, a pasta afirmou que o caso foi pontual e não comprometeu a lisura do concurso.\nPor o nome não ter sido divulgado, O POPULAR não conseguiu contato com a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nO caso aconteceu durante a aplicação da prova em uma das unidades instituídas para a disputa das 75 vagas para o cargo cujo salário inicial é de R$ 28.563,30. Ao POPULAR, a Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pelo certame, informou que o caso foi descoberto a partir de procedimentos de segurança adotados.