Semaglutida é indicada para auxiliar na perda de peso e no controle da obesidade em pacientes que atendam aos critérios clínicos estabelecidos. (Reprodução/TV Anhanguera)\nA partir de setembro, crianças e adolescentes com obesidade grave atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiás poderão receber gratuitamente o tratamento com semaglutida, medicamento conhecido como "caneta emagrecedora". A iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) é voltada a pacientes entre 12 e 21 anos que cumpram os critérios estabelecidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).\nSegundo a SES, serão ofertadas as apresentações de semaglutida nas doses de 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg e 2,4 mg, conforme as diferentes etapas do escalonamento terapêutico e as apresentações registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).