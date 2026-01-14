O uso de medicamentos agonistas do GLP-1, como semaglutida (Ozempic, Wegovy), liraglutida (Saxenda) e tirzepatida (Mounjaro), pode interferir na absorção de remédios administrados por via oral, como anticoncepcionais, analgésicos e anticoagulantes. O efeito não está relacionado à perda da eficácia total dessas medicações, mas a um atraso no início da ação, causado pela redução da velocidade de esvaziamento do estômago.\nO tema ganhou repercussão nas redes sociais após a ex-BBB Laís Caldas anunciar, em dezembro, que engravidou durante o uso combinado de Mounjaro e anticoncepcional oral. O episódio chamou atenção para um ponto pouco discutido: a possível interação entre as canetas emagrecedoras e diversos medicamentos tomados em comprimidos, não apenas os contraceptivos.\nUm dos principais efeitos dos agonistas do GLP-1 é a redução do esvaziamento gástrico. Ao usar liraglutida, semaglutida ou tirzepatida, o organismo reage como se a pessoa tivesse acabado de se alimentar. A sensação de saciedade aumenta, a fome diminui e o estômago passa a esvaziar mais lentamente, mantendo o conteúdo —o que inclui os comprimidos— por mais tempo no trato gastrointestinal.