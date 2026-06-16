-Pop_Canoa_dobravel_aruana.mp4 (1.3422645)\nO Rio Araguaia é palco de tantas histórias e tradições goianas, que acabou ganhando uma nova protagonista nesta semana, mas desta vez, o foco não é um peixe gigante ou uma paisagem exuberante, e sim uma embarcação que tem deixado muitos pescadores e turistas intrigados. Em um vídeo gravado pelo cantor sertanejo, Mauricio Macedo, de 36 anos, o goiano mostra uma canoa com uma estrutura "dobrável", que viralizou na internet. Na gravação, o cantor exibe o que parece ser uma canoa de alumínio comum, mas com um diferencial que desafia a visão de quem assiste: a parte central da embarcação articula-se, permitindo que ela seja "dobrada" para facilitar o transporte.\nAo POPULAR, Mauricio Macedo explicou que o barco dobrável pertence a uma fábrica já extinta em Goiânia e que a empresa responsável encerrou as atividades em 2023. De acordo com o sertanejo, foram fabricadas 350 unidades e a dele é a 051.