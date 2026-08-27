Duas pessoas desapareceram após uma canoa virar em um rio em Corumbaíba, no Sudeste de Goiás. De acordo com os bombeiros, uma outra pessoa também estava na canoa e conseguiu chegar ao leito do rio e pedir socorro.\nO caso aconteceu na noite de quarta-feira (26). Os bombeiros informaram que os três estavam pescando quando uma ventania e a marola viraram a canoa.\nVídeo mostra lancha desgovernada no Rio Araguaia\nBarcos batem no Rio Araguaia, e seis pessoas ficam feridas; vídeo\nPescadores passam a noite em ilha após se perderem em rio durante ventania em Goiás\nAo POPULAR, uma amiga de um dos desaparecidos disse que os três saíram para pescar nas proximidades do Rio Paranaíba, na divisa entre Goiás e Minas Gerais, quando começou a chuver e a canoa virou.\nÉ de costume deles pescar por ali. Por volta de 20h da noite, os três na canoa, chuvia muito, muito vento, fez a canoa virar em meio ao Rio Paranaíba. O que estava com colete salva-vidas conseguiu nadar até encontar um barranco, se salvou. As buscas seriam retomadas nesta quinta-feira (27)", disse Ana Carolina Torres.