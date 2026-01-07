Uma canoa virou no Rio Meia Ponte, em Itumbiara, na região Sul de Goiás, e pelo menos quatro pessoas estariam desaparecidas. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, que enviou equipe para o local, na tarde desta terça-feira (7).\nDe acordo com os bombeiros, a corporação recebeu um chamado informando que uma canoa com seis ocupantes tinha virado no Rio Meia Ponte, nas proximidades da BR-452.\nEnchente no Rio Vermelho deixa cidade de Goiás em estado de alerta\nRio Vermelho transborda e ruas alagam após chuva forte na cidade de Goiás\nNo local, os militares realizaram buscas e conseguiram resgatas todos os ocupantes com vida. Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado das vítimas resgatadas.