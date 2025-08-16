A Prefeitura de Goiânia instalou grama sintética no canteiro central da Avenida Castelo Branco, em um trecho de cerca de 500 metros situado entre as praças Ciro Lisita e Walter Santos, no Setor Coimbra. O local foi o mesmo onde foi feito, em março, um corte no canteiro para a abertura de uma terceira faixa. Além disso, servidores trabalham na instalação do material no canteiro da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário. A justificativa é de que o custo para o plantio de grama natural neste período de seca seria “mais caro e ineficiente”.\nA instalação feita por equipes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) teve início nesta semana e deve ser concluída nos “próximos dias”, aponta a empresa, em nota, mas sem citar uma data exata. A companhia alega que a medida foi pontual e que além da grama sintética colocada trecho em parte do Avenida Castelo e que está sendo implementada em toda a Rua 44, não há previsão de novas instalações em outros pontos da capital.