O cantor norte-americano Oliver Tree está entre as seis vítimas da colisão entre dois helicópteros na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O músico está em uma turnê internacional.\nHavia se apresentado em São Paulo no dia 6, no Studio Stage, casa de shows na Lapa, zona oeste. Nos últimos dias, postou diversos vídeos com a camisa da seleção brasileira, inclusive em cenas gravadas em uma favela, como jogando futebol, comendo churrasco, cortando o cabelo e dirigindo uma motocicleta.\nO cantor estava acompanhado do produtor musical e DJ brasileiro Lucas Frota, radicado nos Estados Unidos, e do influenciador argentino Gaspi -que tem 2,8 milhões de seguidores apenas no Youtube. O grupo estava a caminho de Angra dos Reis, no litoral fluminense.\nSeis pessoas morrem em queda de 2 helicópteros no Rio, dizem bombeiros