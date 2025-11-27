Cantor, que formava a dupla Byanca e Benicio, já tinha registro criminal por violência doméstica contra mulher (Reprodução/TV Anhanguera e Reprodução/Instagram Byanca e Benicio)\nA Justiça condenou o cantor Deivide Prudencio Nascimento a 2 anos e 2 meses por espancar a parceira de dupla Eliana Silveira de Oliveira na frente dos seus filhos. De acordo com a decisão judicial, o cantor cumprirá a sentença em regime semiaberto.\nAo POPULAR, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) informou que representou o acusado, cumprindo o dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular, e não comentará o caso.\nA sentença proferida pela juíza Hanna Lídia Rodrigues Paz Cândido, do 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, determinou que o cantor deverá pagar uma indenização de danos morais de, no mínimo, R$ 8 mil.