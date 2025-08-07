O psicólogo Arthur Vinicius Silva Lima à esquerda e o cantor Bruno Gama Duarte à direita. (Reprodução/Site IFG e Reprodução/Instagram Bruno Gama)\nO cantor Bruno Gama Duarte, de 36 anos, foi morto com 47 facadas após ser seguido pelo psicólogo Arthur Vinicius Silva Lima, de 32, no Bosque dos Buritis, em Goiânia, segundo a Polícia Civil. Arthur Vinicius foi preso e confessou o crime. O delegado Vinícius Teles informou nesta quinta-feira (7) que ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado.\nAvaliando as imagens das redondezas do bosque, nós conseguimos identificar o momento que o Bruno chega e ele já estava ali aguardando. Ele segue o Bruno, entra no bosque e corre atrás do Bruno. Uma das testemunhas atestou que ele deu uma rasteira, aplicou os golpes e depois que a vítima já estava desfalecida e já não esboçava qualquer reação, ele continuou realizando as agressões [...] O inquérito foi concluído e o Arthur Vinicius foi indiciado por homicídio com três qualificadoras: motivo torpe, emboscada e o meio cruel.