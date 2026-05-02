O cenário seguia o roteiro clássico da temporada: o pôr do sol alaranjado mergulhando nas águas baixas do Rio Araguaia, sob uma trilha sonora regida pela própria natureza. No entanto, a véspera do feriado reservava um encontro inesperado em Itacaiú, no noroeste goiano. O cantor Ricelly Ribeiro Dias, conhecido artisticamente como Victor Taça, de 30 anos, se surpreendeu ao cantar para ninguém menos que o ídolo Zezé Di Camargo durante um passeio às margens do rio.
Ao POPULAR, Victor Taça destacou que o seu amigo havia comentado que o levaria para cantar para o Zezé, mas ele não acreditou. 'Ô, o Zezé tá ali para cima ali', e ninguém acreditando, né? Mas o povo falou 'vamo lá, Vitinho, vou levar você lá', e eu sem acreditar, porque o Zezé é um ídolo para mim', contou Victor. Segundo Taça, o encontro que aconteceu na última sexta-feira (30) foi uma grande surpresa.