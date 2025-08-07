-BARRADO IGREJA (1.3297510)\nO cantor gospel Tiago Marques denuncia que foi barrado de cantar em uma igreja de Anápolis, a 55 km de Goiânia, por estar com cabelo pintado de nevoada, que é a descoloração total dos fios até atingir um tom platinado, quase branco, semelhante à neve. Ao POPULAR, o cantor contou que o pastor disse que ele só poderia cantar na igreja novamente quando o cabelo voltasse a cor natural.\nEu nunca imaginaria que isso aconteceria. Eu recebi convite da líder de jovens para louvar. Mas o pastor pediu para ela não deixar eu louvar por conta do cabelo. Então, simplesmente obedeci e não louvei. Perguntei ele se não poderia cantar mais lá e o pastor disse que só quando o meu cabelo voltar a cor normal. Fiquei chateado, mas não guardo mágoas. Só acho que temos que nos preocupar mais com as almas do que com uma simples cor de cabelo”, afirmou Tiago Marques.