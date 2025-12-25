-Cantor gospel morre após levar choque (1.3353917)\nUm cantor gospel morreu após levar um choque elétrico em uma loja de autopeças, no bairro Rodoviário, em Goiânia, na terça-feira (23). O Corpo de Bombeiros relatou que Keven Salomão, de 25 anos, fazia a instalação de uma tomada em uma escada quando sofreu a descarga elétrica. Ele foi resgatado de uma altura de 6 metros e estava “inconsciente, sobre o cinto de segurança”. Em uma rede social, o cantor compartilhava as músicas que cantava em uma igreja (assista acima).\n"O resgate da vítima foi iniciado com o auxílio de uma empilhadeira posicionada na altura do acidente. A vítima foi colocada na prancha sobre a máquina (empilhadeira) e, em seguida, iniciamos a descida", registraram os bombeiros.\nKeven Salomão foi levado de maca para a Unidade de Resgate, onde a equipe médica iniciou os procedimentos na tentativa de reanimá-lo, porém ele não resistiu e morreu no local.