-POP_CantorGospel_100326 (1.3384128)\nO cantor gospel Gledson Costa, que morreu após sofrer um infarto, era talentoso e generoso, segundo amigos. O artista era conhecido por sua voz marcante e pelas mensagens de fé.\nPerdemos um cantor de grande talento e com uma voz ungida por Deus. Era um grande cantor e compositor. Ele nunca buscou o brilho sozinho; sempre fazia questão de apoiar os amigos que estavam começando”, disse um conhecido nas redes sociais.\nGledson Costa, de 46 anos, tinha uma carreira consolidada por hits que somam milhões de visualizações em plataformas de streaming. Vários hits populares na comunidade cristã, entre eles, as músicas: “Pode Confiar” e “Debaixo das Asas”, e era conhecido como o 'Poeta do Debaixo das Asas'.\nMorte de cantor gospel após infarto gera comoção nas redes sociais