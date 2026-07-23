-Vídeo - Cantor na igreja (1.3435811)\nO cantor gospel Diogo Nascimento Silva, de 41 anos, que morreu em Goiânia devido a complicações de uma doença na medula óssea, começou a cantar na igreja aos 10 anos, segundo a amiga dele, Lorraine Ferreira Nonato.\nA amiga também revelou que Diogo sempre foi muito dedicado à música e se apresentava em casamentos e eventos em geral. Inclusive, sua última publicação nas redes sociais foi cantando "Can't Help Falling in Love" em uma cerimônia de casamento (assista abaixo).\n-Vídeo - Cantor em casamento (1.3435409)\nTambém cantora, Lorraine destacou que Diogo foi seu parceiro de apresentações e era uma pessoa amável e simples que gostava de sair e se divertir com amigos.\nNunca vou esquecer tudo o que você fez por mim e pela minha família. Sua amizade marcou a nossa história, e o seu legado continuará vivo em cada lembrança e em cada canção. Que Deus o receba em Seus braços", compartilhou Lorraine em uma rede social.