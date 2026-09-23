-VÍDEO: Cantor Eduardo da dupla com Derick, recebe alta (1.3459622)\nO cantor sertanejo Eduardo, da dupla com Derick, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (22), após cerca de 50 dias internado para tratar uma leucemia. Alcemir da Luz Carlos Filho, nome de batismo do artista, estava no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia.\nO momento da saída do hospital foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. A alta foi confirmada pela assessoria do cantor ao O POPULAR. A esposa do cantor, Daniele Mesquita e Castro, conta aliviada que antes do tratamento que vai continuar, a alta hospitalar foi um presente de Deus.\nNossa. depois de 50 dias e de tudo que ele passou, foi presente de Deus mesmo. Antes de seguir o tratamento, poder vir em casa um pouco, descansar o corpo e a mente e ficar com nossos filhos", relata.