-cantor_jatai_seguranca.mp4 (1.3332718)\nO cantor sertanejo Henrique Cowboy viralizou nas redes sociais ao relembrar o dia em que foi barrado no próprio show. Com seu habitual bom humor, o artista contou a cena inusitada que viveu há alguns anos, na cidade de Jataí, no sudoeste de Goiás. A situação aconteceu porque, ao chegar para a apresentação, ele estava em um "carro velho" e foi impedido de entrar por um segurança que não o reconheceu.\nAo POPULAR, Henrique Cowboy explicou que, na época, não tinha outro meio de transporte para se locomover até o local do evento. Por isso, ele ligou para um amigo e, segundo o relato, cogitou ir para o show de moto.\n"Mas cê vai de que?" disse o amigo do cantor. "Bom não sei ainda não", respondeu Cowboy. "Cê vai de moto? Ó, eu vou arrumar um carro aqui pro cê". O cantor relatou que o amigo emprestou um carro do modelo Gol G2, popularmente conhecido como 'bola', e que estava cheio de coisas na parte superior.