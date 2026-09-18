-Vídeo (1.3441647)\nO cantor sertanejo Alcemir da Luz Carlos Filho, de 38 anos, conhecido como Eduardo, da dupla com Derick, foi extubado no último dia 7 e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) três dias depois, durante o tratamento de uma leucemia promielocítica no Hospital das Clínicas (HC), em Goiânia. Atualmente, o músico está no quarto, consciente e em processo de reabilitação, segundo informações da assessoria.\nDe acordo com a equipe que acompanha o artista, Eduardo está fazendo fisioterapia para recuperar as forças após o período de internação na UTI. Ele também está se alimentando e, apesar de o tratamento ser considerado pesado, tem reagido bem às medicações utilizadas.\nO cantor ainda não tem previsão de alta hospitalar. Segundo a assessoria, ele precisa permanecer no HC por mais algum tempo e ainda deve passar por outras etapas de quimioterapia.