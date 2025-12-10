-NOVO_ROUBO_JOAO_CORRENTE (1.3348119)\nO cantor João Victor, que faz dupla sertaneja com o irmão Pedro Henrique, foi roubado no Parque Flamboyant, em Goiânia. Imagens de monitoramento flagraram o instante em que o criminoso aparece andando em uma bicicleta, quando percebe o artista e a cunhada dele se aproximando. Logo, o ladrão passa por eles e rapidamente arranca a corrente de ouro que estava no pescoço da vítima, fugindo em seguida (veja o vídeo acima). A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi preso até o momento.\nO caso aconteceu por volta das 17h, no Jardim Goiás. Ao POPULAR, o cantor relatou que desceu do prédio em que mora para buscar um açaí no quiosque, mas ao retornar, foi assaltado. Segundo ele, o criminoso tentou também pegar o celular, mas na hora que foi derrubado no chão, o celular caiu longe, e a cunhada conseguiu pegar.