-Vídeo (1.3443641)\nO cantor sertanejo Alcemir da Luz Carlos Filho, de 38 anos, conhecido como Eduardo, da dupla com Derick, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), em Goiânia. Segundo a equipe do artista, ele está consciente e apresenta quadro estável diante do início do tratamento contra a Leucemia Promielocítica Aguda (LPA).\nAo POPULAR, a assessoria do cantor informou que, apesar da saída da UTI, o tratamento ainda exige muitos cuidados e este início é considerado um período crítico. Eduardo permanece internado no hospital e precisa de transfusões diárias e contínuas de sangue e plaquetas.\nA campanha para incentivar as doações ganhou grande repercussão nas redes sociais, com milhões de visualizações e compartilhamentos em Goiás e em outros estados. Conforme a assessoria do artista, caravanas de doadores de Pires do Rio, Orizona e Aurilândia, no interior de Goiás, já começaram a chegar na capital para contribuir com o tratamento do sertanejo.