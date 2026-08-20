Internado no Hospital das Clínicas (HC), em Goiânia, para o tratamento de uma leucemia promielocítica, o cantor sertanejo Alcemir da Luz Carlos Filho, de 38 anos, conhecido como Eduardo, da dupla com Derick, voltou a precisar de doações de sangue e de plaquetas. Familiares e amigos do artista iniciaram uma nova mobilização nas redes sociais para atrair voluntários de qualquer tipo sanguíneo.\nAo POPULAR, Daniele Mesquita e Castro, esposa de Eduardo, reforçou o pedido de solidariedade e destacou a importância da mobilização.\nSeguimos precisando de doações de plaquetas e de sangue. Meu marido continua internado em tratamento no HC. Se puderem nos ajudar, a divulgação de vocês faz muita diferença não só para ele, mas também para todas as outras pessoas que precisam muito", declarou Daniele.\nCantor sertanejo internado com leucemia deixa a UTI, em Goiânia