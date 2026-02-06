O cantor sertanejo Rangel Cigano, que precisou fazer um pouso de emergência em Minas Gerais, descobriu uma hemorragia interna três dias após o acidente. Ao POPULAR, Rangel disse que começou a tossir sangue e procurou um médico, que fez o diagnóstico. O artista também realizou exames para definir o melhor tratamento, que pode ser drenagem ou cauterização pulmonar.\nNessa quinta-feira (5), o artista publicou um comunicado em suas redes sociais dizendo que não dará mais declarações sobre o acidente. "Agora, meu foco total está na minha recuperação. Peço encarecidamente que respeitem meu silêncio e minha privacidade", diz a postagem.\nNesta sexta-feira (6), a equipe de Rangel Cigano informou ao POPULAR que não há previsão do retorno do cantor aos palcos.\nVeja mais detalhes na TV Anhaguera: Cantor sertanejo que pilotava avião faz pouso de emergência e relata susto