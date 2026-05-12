-VÍDEO (1.3408956)\nO cantor Ray, da dupla sertaneja com Renan, informou que recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (12). Nas redes sociais, o cantor fez uma publicação agradecendo às orações das pessoas e ao cuidado de toda a equipe médica do Hospital Ruy Azeredo. Ele ficou internado por uma semana, após passar mal durante o almoço na própria chácara, em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana do estado.\nForam dias difíceis, mas graças a Deus, ao cuidado da equipe médica e à corrente de fé de vocês, estou me recuperando muito bem. Meu coração é só gratidão por todo apoio que recebi. Muito obrigado por estarem comigo neste momento tão importante da minha vida”, agradeceu o cantor pelas redes sociais.\nRay ainda gravou um vídeo no hospital. Ele aparece sentado em uma maca hospitalar e diz que em breve voltará para o palco. “Estou indo agora para casa, graças a Deus. Quero agradecer a todos os fãs do Brasil e do mundo que torceram por mim nesse momento. Estarei no palco com muita fé em Deus”, disse o cantor.