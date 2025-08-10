-POP_AgressaoHavena_100825 (1.3298408)\nA cantora goiana Havena denuncia ter sido agredida pelo influenciador fitness Glauber Sousa, em Goiânia. O caso aconteceu no final do mês de julho, porém foi divulgado pela artista neste sábado (9) nas redes sociais.\nO POPULAR tentou contato com o influencer, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria. No entanto, pelas redes sociais, Glauber Sousa disse: "É simples manipular com recortes, mas a verdade é bem diferente. Não vou me dar ao luxo de perder a razão, ainda mais tendo provas sólidas. Por conta da minha vida pública, em breve farei meu pronunciamento".\nO POPULAR entrou em contato com a Defensoria Pública para saber se ele é assistido pelo órgão e foi informado que não atua no caso. Diante disso, a reportagem não conseguiu contato com a defesa do influencer até o momento.