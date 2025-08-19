Cantora denuncia ter sido agredida pelo companheiro de dupla sertaneja (Reprodução/Instagram GCM Goiânia e TV Anhanguera)\nA cantora sertaneja Eliana Silveira, da dupla Bianca e Benício, denuncia ter sido agredida pelo parceiro de palco Deivide Prudêncio do Nascimento, conhecido artisticamente como Benício, na frente dos seus filhos, no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Em entrevista à TV Anhanguera, a cantora falou sobre as agressões sofridas no último domingo (17).\nEle falou que queria conversar para a gente reconciliar. Falei para ele que não, que não queria conversar com ele. Daí ele começou a alterar a voz e colocar o dedo no meu rosto e me xingar de tudo quanto é nome. Aí falei que ia ligar para um amigo dele, inclusive liguei, ele pegou o celular da minha mão, jogou no chão, pisou em cima e começou a me socar”, disse Eliana.