Cantora Adriana Lázara e seu pai, Geraldo Gomes da Silva (Arquivo pessoal/Jean Gomes da Silva e Estúdio Níquel Color)
A cantora evangélica Adriana Lázara faleceu após complicações causadas por um osteossarcoma - um tipo de câncer ósseo maligno-, contra o qual lutava há cerca de três anos. Moradora de Niquelândia, Adriana realizava seu tratamento no Hospital de Câncer Araújo Jorge, em Goiânia, onde faleceu na terça-feira (25).
Casada há sete anos e sem filhos, atuava como cantora e missionária em igrejas locais. Além de sua dedicação à fé, ela trabalhava como atendente em uma clínica na cidade.
O sepultamento de Adriana acontece às 15h desta quarta-feira (26), no Cemitério Municipal São José, em Niquelândia.