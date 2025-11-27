-CANTORA GOSPEL (1.3342806)\nA cantora gospel Adriana Lázara, de 28 anos, que morreu após complicações causadas por um osteossarcoma, era conhecida e admirada por sua fé inabalável. Segundo a pastora Magda Laís, sua melhor amiga, ela era uma menina com muita vontade de viver e cheia de sonhos, o maior deles, no entanto, era ser mãe. Ao POPULAR, a pastora contou que Adriana já havia escolhido o nome de seu futuro filho, mesmo sem ter perspectivas de engravidar.\nEla fez até um quadrinho dos sonhos com o nome do futuro filho dela. Era muito sonhadora. A fé dela nos inspirava! Mesmo em momentos de dificuldade, se manteve firme em Cristo. Sempre com um sorriso no rosto. À dor, ela nunca se entregou”.\nApós alta, Caiado diz que ainda precisa 'moderar' até a próxima semana\nCantora evangélica morre após tratamento contra o câncer