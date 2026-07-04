-VIDEO_PIRAIBA_NAIARA (1.3429480)\nA cantora sertaneja Naiara Azevedo publicou em suas redes sociais o registro de uma pescaria impressionante no Rio Araguaia, em Aruanã, na região noroeste de Goiás. A artista fisgou uma piraíba de 2,4 metros de comprimento, o que ela descreveu como o recorde de sua vida.\nEstou muito feliz, minha amiga Pira foi o maior peixe que eu já pesquei em toda a minha vida, 2 metros e 4. Nessa temporada de 2026, no Rio Araguaia em Aruanã, ela é o recorde até momento", escreveu na legenda.\nO vídeo foi publicado nesta nesta sexta-feira (3). O vídeo, que já ultrapassa a marca de dois milhões de visualizações, mostra a artista dentro da água segurando o peixe gigante. Em tom descontraído, ela brincou com o animal antes de devolvê-lo à natureza.\nEu e minha amiga Pira dando aquele mergulho. Ô, bichona! Onde nós vamos dar um rolê hoje, amiga? Beijo, gata. Dá um mergulho aí", brincou a cantora com o peixe.