-RELATO_SOCOS_GRAVIDEZ (1.3298584)\nA cantora goiana Havena, que denunciou ter sido agredida pelo ex-companheiro e influenciador fitness Glauber Sousa, contou em um vídeo publicado nas redes sociais que uma das agressões aconteceu enquanto ela ainda estava grávida. O ex-casal tem um bebê de três meses. Havena afirma que era agredida com socos, chutes, empurrões e enforcamentos.\nEu terminei por muitos motivos. Teve uma vez, quando eu ainda estava grávida, eu de barrigão, ele me puxou e eu caí no chão com muita força. Comecei a sangrar e comecei a ficar desesperada achando que ia perder [o bebê]. Depois de me derrubar no chão, consegui me levantar, e ele começou a dar socos na minha barriga”, relatou a cantora.\nAo POPULAR, o influenciador Glauber Sousa disse que seu departamento jurídico está organizando os trâmites necessários e, por justiça e transparência, considera importante prestar um posicionamento público sobre o assunto.