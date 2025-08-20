A cantora sertaneja Eliana Silveira Oliveira que denunciou ter sido agredida pelo ex-parceiro Deivide Prudêncio do Nascimento, conhecido artisticamente como Benício Lima, no setor Urias Magalhães, em Goiânia, contou ao POPULAR que escondeu os filhos em um terreno baldio em Goiânia e correu para pedir socorro após o homem ameaçar matá-los. Os dois formavam uma dupla sertaneja conhecida como Byanca e Benicio, mas haviam separado há um mês. O suspeito foi preso e a mulher foi levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e já recebeu alta.\nEstou viva porque Deus me salvou. Quebrei costela, tive traumatismo e corte grande na cabeça com suturas do lado esquerdo. Ele ameaçou dar três tiros na minha cara e depois matar meus filhos. Passou pela minha cabeça me salvar e salvar meus filhos. Espero justiça por mim e por todas as outras vítimas que ele fez”, afirmou Eliana.