A prefeitura de Aparecida de Goiânia tem utilizado capina química para controlar a vegetação indesejada em vias públicas, calçadas, praças, canteiros centrais e rotatórias da cidade. O procedimento, realizado por meio da aplicação de produtos químicos nessas áreas, passou a ser permitido por lei estadual sancionada em 16 de março deste ano, mas entra em conflito com uma nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de 2016.\nEnquanto a lei estadual permite a capina química em vias públicas, a Anvisa, por meio da nota técnica 04/2016, proíbe o procedimento em áreas urbanas de livre circulação, onde não é possível garantir o isolamento. A agência só admite a aplicação em locais de acesso restrito e controlado, enquanto a lei autoriza o uso mediante critérios técnicos, como isolamento prévio e sinalização. A questão levantada por ambientalistas é que calçadas e vias públicas são difíceis de isolar totalmente, o que pode inviabilizar o cumprimento da exigência.