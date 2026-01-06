-TENENTE_E_CAPITAO_DELEGACIA_DE_TRINDAD (1.3357483)\nO capitão da Polícia Militar Aylton Benevides de Souza Júnior e o soldado Adelor Dias Furtado Neto, presos durante uma discussão em uma delegacia de Trindade, deverão se afastar de suas funções e entregar suas armas pelo prazo de 120 dias, conforme a determinação da Justiça. A medida cautelar faz parte da decisão que deu liberdade provisória aos militares depois deles serem autuados na Corregedoria pelo tenente Carlos Antônio Ferreira de Oliveira.\nAo POPULAR, a defesa confirmou que os PMs estão cumprindo a determinação. Em nota anterior, a Polícia Militar informou que a Corregedoria da corporação acompanha o caso e que já foram instaurados os procedimentos administrativos disciplinares. Acrescentou que “não compactua com quaisquer desvios de conduta por parte de seus integrantes e reafirma seu compromisso permanente com a legalidade, a ética profissional e a transparência institucional” (veja a nota completa no final da matéria).