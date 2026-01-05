-TENENTE_E_CAPITAO_DELEGACIA_DE_TRINDAD (1.3357483)\nO capitão da Polícia Militar Aylton Benevides de Souza Júnior e o soldado Adelor Dias Furtado Neto foram presos por desacato e ameaça durante uma discussão em uma delegacia de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Um vídeo obtido pela TV Anhanguera mostra o instante em que o tenente Carlos Antônio Ferreira de Oliveira declara a autuação na Corregedoria e é encarado pelo capitão (veja acima). O soldado está ao lado (de bermuda azul) para prestar depoimento após ser denunciado pela ex-companheira por crime relacionado à Lei Maria da Penha.\nApós audiência de custódia realizada no sábado (3), a Justiça decretou liberdade provisória aos dois militares, sendo submetidos a medidas cautelares. Ao POPULAR, a defesa deles, representada pelos advogados Higor Pierry da Silva e Alan Araújo Dias, disse que a ocorrência teve origem em um conflito familiar de natureza exclusivamente verbal, sem crime em andamento ou situação que justificasse prisão em flagrante. Segundo os advogados, o soldado não foi preso por violência doméstica, pois não havia medida protetiva vigente e não há provas que sustentem as acusações. Quanto ao capitão, os advogados negam qualquer ameaça, tráfico de influência ou exigência ilícita, alegando que ele apenas questionou a legalidade dos atos e defendeu que os registros refletissem fielmente os fatos (veja a nota completa no final da matéria).