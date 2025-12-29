Uma cápsula do tempo enterrada há mais de 70 anos foi encontrada em uma escola em Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. A descoberta aconteceu no último dia letivo do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Pedro Vieira Januário, antes da instituição se transferir para suas novas instalações.\nEm uma publicação nas redes sociais, o centro de ensino revelou que o achado, datado de 1954, marca o fim de mais de 71 anos desde a construção do prédio e 67 anos de atividades no mesmo local.\nA descoberta ocorre justamente no momento em que a escola se prepara para iniciar um novo capítulo em outro espaço”, afirmou o Cepi.\nObjetos achados em obra são de urna funerária de cemitério indígena com cerca de 300 anos, diz arqueólogo\nCidade de Goiás preserva histórias e lendas\nMarília Mendonça aparece em imagem do Google Street View sentada em bar montado pela mãe em Goiânia