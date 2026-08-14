A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) declarou o Rio Meia Ponte em nível 1 de criticidade hídrica no ponto de controle da captação de Goiânia. Em 2025, conforme registros da secretaria, a entrada no Nível Crítico 1, quando a vazão é igual ou inferior a 5.500 litros por segundo (L/s) ocorreu em 18 de agosto. Depois, voltou a entrar no mesmo nível em 12 e 25 de novembro daquele ano.\nA medida exige a elaboração de um plano de racionamento do uso da água, que deverá ser encaminhado ao Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Meia Ponte após a aprovação dos órgãos reguladores e implementado conforme a necessidade do sistema. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (12) e assinada por José Bento da Rocha, subsecretário de Planejamento, Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.