À esqueda, uma equipe faz a limpeza às margens do córrego. À direita mostra a água bruta captada do rio nos tanques da Saneago (Divulgação / Saneago)\nA captação de água da Saneago no Ribeirão dos Dourados, em Professor Jamil, foi retomada após o Córrego Pernambuco ser atingido por uma carga química transportada por um caminhão que pegou fogo na BR-153. Segundo a companhia, a captação foi retomada às 19h de segunda-feira (3), após análises laboratoriais confirmarem que a água bruta, captada diretamente do manancial, está dentro dos parâmetros exigidos para o tratamento.\nA Saneago informou que, após ser captada, a água passa por um rigoroso processo de tratamento antes de ser distribuída à população, seguindo todos os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Com isso, a água fornecida aos moradores de Professor Jamil é considerada segura e própria para consumo.