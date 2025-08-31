-Cardume (1.3306456)\nUm cardume gigante impressionou os internautas nas redes sociais. O vídeo mostra um grupo de peixes nadando pelo Rio Araguaia, no município de Novas Crixás, na região norte do estado. “Olha os cacharas no meio! Coisa linda”, disse um dos comentários. O vídeo foi gravado com drone pelo pescador Weder Eustaquio de Oliveira, nesta sexta-feira (29). (Assista acima)\nNas redes sociais, o pescador responsável pelo vídeo contou que se surpreendeu com a repercussão da filmagem. “Rapaz, aquele vídeo ontem do cardume dos piaus, das matrinxãs, tinha uns pintadinhos no meio lá que vocês viram, deu o que falar! É até engraçado né? Uma maravilha que Deus colocou, que acontece todo ano”, conta.\nSegundo Weder Eustaquio de Oliveira, o fenômeno acontece todo ano durante o período de reprodução dos peixes, em que eles sobem o Rio Araguaia e fazem a migração para se reproduzir em locais mais adequados para a desova. “O Araguaia é abençoado em relação a isso. Isso é muito bom porque a gente sabe que o rio tá vivo, tá crescendo, né? Com muito peixe”, ressalta o pescador.