-vídeo (1.3377348)
Uma carga gigante foi colocada sobre um carro e chamou a atenção de quem passava por perto. O carro estava passando pelo Setor Vila Nova, em Goiânia, quando foi flagrado por outro condutor. Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o carro trafegando pela via com mais de dez sacos pretos empilhados na carroceria (veja vídeo acima).
Levar cargas desta forma é considerado infração gravíssima, com sete pontos na carteira e multa de R$ 293,47. Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) informa que o veículo fica retido até a retirada do excesso de carga.
O nome do condutor não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu contato com ele até a última atualização desta reportagem.