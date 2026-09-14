-Vídeo (1.3456042)\nUm gesto de carinho e dedicação entre pai e filho após uma aula na Universidade de Rio Verde (UniRV), no sudoeste de Goiás, comoveu as redes sociais. Em um vídeo gravado na noite de sexta-feira (11), o servidor público Hamilton Cabral aparece guardando a mochila do filho no porta-malas e fazendo um afago na cabeça de Bruno Elias, antes de ajudá-lo a entrar no carro não adaptado.\nA gravação foi feita por volta das 22h pelo comerciante Marcus Vinícius, de 24 anos, que estava estacionado logo atrás, esperando a cunhada sair da aula. Na cena, pedestres e universitários passam pela calçada enquanto Hamilton ajeita os pertences do filho com o veículo no acostamento, enquanto o jovem aguarda ao lado da porta do passageiro (veja o vídeo acima).\nPublicado no Instagram e no TikTok, o vídeo teve grande repercussão, recebendo diversos comentários com elogios ao pai pelo gesto de carinho e cuidado, e já ultrapassa a marca de 350 mil visualizações nas duas plataformas digitais.