O empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, foi preso nesta quarta-feira (13) pela Polícia Federal, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Conforme apuração do g1 Política, o empresário é investigado neste caso por crimes de calúnia, difamação e injúria.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Cachoeira, mas não teve retorno.\nO mandado de prisão preventiva foi expedido pela 8ª Vara Criminal de Goiânia, de acordo com o g1.\nO Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) informou que o processo tramita sob sigilo, e, por isso, não poderá fornecer informações. O POPULAR questionou a ex-esposa de Cachoeira, a advogada Andressa Mendonça sobre o caso, mas ela disse que não tinha conhecimento da informação.\nJustiça determina prisão de Cachoeira por não pagamento de pensão