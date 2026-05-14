Carlinhos Cachoeira havia sido preso em São Paulo (Diomício Gomes)\nO empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, foi preso na quarta-feira (13) devido a um processo que investiga um suposto caso de difamação contra o delegado da Polícia Civil de Goiás Francisco Lipari Filho. Ele foi abordado pela Polícia Federal no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e liberado no mesmo dia.\nO motivo da prisão foi divulgado com exclusividade pela TV Anhanguera e confirmado ao POPULAR pelo advogado do empresário, Rysclift Bruno, nesta quinta-feira (14). Segundo a defesa, trata-se de uma ação penal relacionada a crimes contra a honra.\nA ação penal foi instaurada por meio de denúncia na qual são imputados a Carlos Augusto crimes contra a honra do delegado Francisco Lipari”, afirmou o advogado. A íntegra da nota da defesa está disponível ao final desta reportagem.