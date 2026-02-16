Devido às celebrações de carnaval em Goiânia, o trânsito da capital passa por bloqueios pontuais e desvios temporários até terça-feira (17). Segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), as interdições ocorrem principalmente na região Central e acompanham o trajeto dos blocos, com liberação gradual das vias após a passagem dos foliões.\nConforme a Prefeitura de Goiânia, a operação conta com monitoramento contínuo, interdições estratégicas e orientação aos condutores, com o objetivo de garantir a segurança viária e reduzir os impactos na mobilidade urbana durante o período festivo.\nUm dos destaques da programação foi o Bloco Mancha, que desfilou neste domingo (15), a partir das 14h, pela Avenida Araguaia, no trecho entre a Rua 1 e a Avenida Contorno. Durante o evento, o trânsito foi totalmente bloqueado no percurso, sendo liberado gradualmente após o encerramento do desfile.